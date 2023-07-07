8 июля
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Жизнь

На Алтае заметили бессовестного бурундука, который воровал крыжовник на даче

На даче в городе Камень-на-Оби сняли на видео бурундука, который подворовывал и поедал крыжовник. Видео местной жительницы опубликовано в паблике "Каменские новости" во "ВКонтакте".

Бурундук.
Бурундук.
unsplash.com

Горожанка назвала бурундука воришкой и сказала, что тот ест ягоды "без зазрения совести".

А в Бийске женщина пыталась погладить полосатого зверька и направилась в травмпункт. Бурундук укусил бийчанку за палец.

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