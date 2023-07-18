19 июля
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Жизнь

На Алтае уже три дня ищут 13-летнего подростка

В Бийске пропал 13-летний мальчик, его ищут с 15 июля. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Подросток, мальчик.
Подросток, мальчик.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В поселке Нагорный подросток ушел в неизвестном направлении 15 июля. С тех пор об его местонахождении ничего не известно.

Отличительные приметы мальчика: рост 160 см, худощавое телосложение, русые волосы и зеленые глаза. В день пропажи подросток был одет в темно-синюю футболку, темно-синие джинсовые шорты и черные сланцы.

Пропал 13-летний подросток
Пропал 13-летний подросток
Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Поиски до сих продолжаются, поисковой группе из Бийска требуются добровольцы.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшем, сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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