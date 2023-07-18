На Алтае уже три дня ищут 13-летнего подростка

В Бийске пропал 13-летний мальчик, его ищут с 15 июля. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

В поселке Нагорный подросток ушел в неизвестном направлении 15 июля. С тех пор об его местонахождении ничего не известно.

Отличительные приметы мальчика: рост 160 см, худощавое телосложение, русые волосы и зеленые глаза. В день пропажи подросток был одет в темно-синюю футболку, темно-синие джинсовые шорты и черные сланцы.

Пропал 13-летний подросток Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Поиски до сих продолжаются, поисковой группе из Бийска требуются добровольцы.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшем, сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.