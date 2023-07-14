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Жизнь

На Алтае сутки искали пропавшего 11-летнего мальчика

11-летний мальчик безвестно исчез 12 июля в селе Мульта Республики Алтай, сообщает СУ СК по региону.

Пропал подросток.
Пропал подросток.
unsplash.com

Спустя сутки, 13 июля, около 21:00 вечера ребенка нашли на открытом участке местности в окрестностях села Горбуново.

Мальчика доставили домой по месту жительства.

Известно, что ребенок здоров, ему ничего не угрожает. С ним работают следователи, чтобы узнать подробности произошедшего.

В дальнейшем в отношении несовершеннолетнего примут профилактические меры, чтобы впредь исключить условия и причины самовольного ухода.

Ранее в детском лагере на Алтае пропал 15-летний мальчик. Позднее стало известно, что подросток - воспитанник школы-интерната. Он неоднократно сбегал оттуда. Его нашли спустя два дня.

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