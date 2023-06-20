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Жизнь

На Алтае стартовал Литературный фестиваль Роберта Рождественского

20 июня в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая проходит День Роберта Рождественского, который открывает программу Литературного фестиваля.

Начался день с просветительской программы «Радиус действия. Жизнь и творчество советского поэта Р.И. Рождественского». Гости музея имеют возможность познакомиться с интересными фактами из жизни легендарного советского поэта-шестидесятника.

Далее запланирована демонстрация клипов творческой лаборатории «Видеопоэзия» на стихи Р.И. Рождественского». Задача лаборатории - найти актуальный ракурс восприятия поэзии и соединить его с видео.

Еще один пункт программы — викторина «Роберт Рождественский. Эпизоды творческой судьбы» и разгадывание головоломки со словами «Литературные игры по стихам Р.И. Рождественского». В это же время гостям музея будут предложены видеофрагменты телевизионных концертов с участием артистов эстрады, которые исполняют песни на стихи Роберта Рождественского.

Справка:

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Алтайском крае проходит с 20 по 24 июня при финансовой поддержке банка «Открытие». В финальный день фестиваля, 24 июня, гостей фестиваля пригласят на родину поэта, в село Косиха на Яр любви. В этот день там состоятся песенный и поэтический фестивали, будет работать интерактивная площадка «Литературный квартал» и поэтическая площадка для детей «Алешкины мысли». В вечерней программе праздника — концерт с участием Мариам Мерабовой, Сергея Волчкова, вокальной группы «Квартет ПРО» и симфонического оркестра краевой филармонии.

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