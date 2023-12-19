На Алтае разрешили умерщвлять бездомных собак

Информацию опубликовали на официальном сайте алтайского парламента.
Такими изменениями дополнили два закона - о полномочиях правительства в обращении с бездомными животными и о том, какие права оно может передавать муниципалитетам в этой сфере.
Теперь правительство может устанавливать порядок организации мероприятий по обращению с бездомными животными, а также порядок содержания отловленных бездомных псов в местах, которые не числятся приютами.
Также госполномочия переданные муниципалитетам ранее дополняются возможностью определения порядка умерщвлению животных без владельцев, которые ведут себя агрессивно, а также причиняют вред здоровью.
Срок пребывания животного до решения умерщвления или поиска жилья составит не более 11 дней. Решение об эвтаназии будет приниматься "комиссионно", а проводить такого рода собрание будет специально выбранный подрядчик.
Исключением в законе будут чипированные животные
Ранее мы сообщали, что на Алтае рассматривают закон о умерщвлении собак.