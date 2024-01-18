На Алтае правоохранители задержали иностранца, который хотел приобрести радиоактивные вещества

Региональное МВД сообщает, что сотрудники полиции провели совместную операцию по пресечению незаконной сделки.
Покупатель перевел нелегальному продавцу 600 тыс. рублей, в каких целях преступник собирался использовать радиоактивные вещества уточняется.
В отношении иностранца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 220 УК РФ (Незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами). В настоящее время ему грозит лишение свободы до двух лет.
Подозреваемый находится под арестом.
Ранее сообщалось, что самолет с радиоактивными веществами на борту аварийно приземлился в российском аэропорту.
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