19 января
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Жизнь

На Алтае правоохранители задержали иностранца, который хотел приобрести радиоактивные вещества

В Горно-Алтайске мужчина попытался приобрести радиоактивные вещества радий-226 и радий-228, но его поймала полиция.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Региональное МВД сообщает, что сотрудники полиции провели совместную операцию по пресечению незаконной сделки.

Покупатель перевел нелегальному продавцу 600 тыс. рублей, в каких целях преступник собирался использовать радиоактивные вещества уточняется.

В отношении иностранца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 220 УК РФ (Незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами). В настоящее время ему грозит лишение свободы до двух лет.

Подозреваемый находится под арестом.

Ранее сообщалось, что самолет с радиоактивными веществами на борту аварийно приземлился в российском аэропорту.

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