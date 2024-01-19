На Алтае мальчик пострадал при падении из автобуса

Как сообщает местное МВД, утром 18 января в районе остановки "Автовокзал" водитель маршрутного автобуса не убедился, что все вышли из автомобиля и приступил к движению, закрыв заднюю дверь.
Мальчика сначала зажало дверью, а затем он упал на дорогу.
Мать пострадавшего отвела его в больницу, чтобы ему оказали медпомощь.
В настоящее время правоохранителями проводится административное расследование.
Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка потерялась и отморозила пальцы на прогулке с братьями.
Самое важное - в нашем Telegram-канале