16 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

На Алтае люди самостоятельно собрали деньги на ремонт клуба

На Алтае живут самостоятельные люди. Они своими силами собирают деньги на клуб, школу и памятник, сообщает Mash Siberia.

Новая лестница в Денисову пещеру.
Новая лестница в Денисову пещеру.
Екатерина Карзова

Жители поселка Октябрьское в Усть-Коксинском районе несколько лет обращались в администрацию с просьбой поставить памятник и сделать сельский клуб.

Отмечается, что местного на 56 кв. м. не хватало для кружков и мероприятий.

На эту просьбу власти отреагировали, выделили старое здание бывшей СОШ, но ремонт лег на плечи местных. Они собрали 100 тыс. рублей, еще 250 тыс. рублей выделил спонсор.

Сейчас местные запустили уже второй сбор, на счету уже почти 100 тыс. рублей — это на отопление, работу сварщика и котельную. Внутри планируют сделать спортивный и тренажерный зал, комнаты для творчества.

Сельчане надеются, что денег хватит, хотя нужной суммы пока добрать не получается.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина пытался поджечь отдел полиции на Алтае.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость