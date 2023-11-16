На Алтае люди самостоятельно собрали деньги на ремонт клуба

На Алтае живут самостоятельные люди. Они своими силами собирают деньги на клуб, школу и памятник, сообщает Mash Siberia.

Жители поселка Октябрьское в Усть-Коксинском районе несколько лет обращались в администрацию с просьбой поставить памятник и сделать сельский клуб.

Отмечается, что местного на 56 кв. м. не хватало для кружков и мероприятий.

На эту просьбу власти отреагировали, выделили старое здание бывшей СОШ, но ремонт лег на плечи местных. Они собрали 100 тыс. рублей, еще 250 тыс. рублей выделил спонсор.

Сейчас местные запустили уже второй сбор, на счету уже почти 100 тыс. рублей — это на отопление, работу сварщика и котельную. Внутри планируют сделать спортивный и тренажерный зал, комнаты для творчества.

Сельчане надеются, что денег хватит, хотя нужной суммы пока добрать не получается.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина пытался поджечь отдел полиции на Алтае.