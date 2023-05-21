На Алтае ищут туристку, пропавшую почти год назад

В Республике Алтай продолжаются поиски туристки, пропавшей летом 2022 года. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на "Национальный центр помощи детям".

Волонтеры возобновили поиски 67-летней Ольги Кин. Известно, что туристка отправилась в одиночный пеший поход 29 августа 2022 года и с тех пор не вернулась.

Добровольцы вместе с сотрудниками полиции в течение трех суток следуют по опасному маршруту Инегень - Тюнгур - по нему и шла Ольга Ким.

Известно, что женщина была одета в черный спортивный костюм. С собой у нее были рюкзак сине-черного цвета, паспорт и личные вещи.

Поисковики не теряют надежды найти пропавшую туристку. Поиск продолжается.

Ранее двух маленьких девочек в одних платьицах разыскивали два дня в Кузбассе.