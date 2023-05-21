21 мая
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На Алтае ищут туристку, пропавшую почти год назад

В Республике Алтай продолжаются поиски туристки, пропавшей летом 2022 года. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на "Национальный центр помощи детям".

Республика Алтай. Горы.
Республика Алтай. Горы.
CC0

Волонтеры возобновили поиски 67-летней Ольги Кин. Известно, что туристка отправилась в одиночный пеший поход 29 августа 2022 года и с тех пор не вернулась.

Добровольцы вместе с сотрудниками полиции в течение трех суток следуют по опасному маршруту Инегень - Тюнгур - по нему и шла Ольга Ким.

Известно, что женщина была одета в черный спортивный костюм. С собой у нее были рюкзак сине-черного цвета, паспорт и личные вещи.

Поисковики не теряют надежды найти пропавшую туристку. Поиск продолжается.

Ранее двух маленьких девочек в одних платьицах разыскивали два дня в Кузбассе.

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