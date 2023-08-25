Утвердили имена новых почетных граждан Барнаула

Звания "Почетный гражданин города Барнаула" удостоены:
- Обухов Георгий, ведущий мастер сцены театра драмы им. В.М. Шукшина.
- Посекунов Андрей, главврач Станции скорой медицинской помощи Барнаула.
«За заслуги в развитии города Барнаула» поощрены:
- Воронков Анатолий, ветеран органов местного самоуправления города;
- Ермолина Любовь, педагог доп. образования Центра детского творчества;
- Крейдун Юрий, настоятель Иоанно- Богословской церкви4
- Подпальная Тамара, спортсмен-инструктор;
- Поспелов Степан, руководитель УФАС по Алтайскому краю.