10 октября
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Жизнь

На Алтае будет теплый декабрь. Причины

10 октября на Руси чествовали Савватия Пчельника. Православная церковь вспоминает Савватия Соловецкого — преподобного Русской православной церкви и основателя Соловецкого монастыря. А также его считали покровителем пчел и меда.

Мед.
Мед.
Фото: АО «Россельхозбанк» .

Традиции Савватия Пчельника

10 октября заканчивалась Пчелиная девятина, в течение которой подготавливали улей к зиме. Люди поговаривали:

«Уносит пчелиная матка в далекие теплые края ключи от лета».

Также православные верили, что пчелиным промыслом может заниматься только тот, кто ведет праведную жизнь перед Господом. Потому пчеловоды вместе с детьми молились святому Савватию.

Также в этот день женщины пекли особые медовые пряники, которые раздавали только членам семьи. Угощение съедали, а крошки отдавали птицам — так можно приманить благополучие в дом.

Что нельзя делать 10 октября

  • Заменять мед вареньем.

  • Запрещены все операции с деньгами — иначе сделки сорвутся.

  • Нельзя долго спать, а то придут болезни.

  • Не стоит брать вещи мужа или жены — можно сильно поссориться.

Приметы Пчельника

  • Сухой и солнечный денек на Пчельника считался в старину хорошей приметой. Осень будет погожей, а декабрь – мягким.
  • Много шишек на соснах и елях – зимние месяцы будут холодными.
  • Вход в улей остался открытым — зима будет теплой. А если его плотно залепили пчелы — то грянут морозы.
  • Если первый снег в этот день выпал, то через 40 дней наступит настоящая зима.
  • Дождь со снегом в этот день сулят в январе сильные оттепели.
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