19 февраля
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Жизнь

Музыкант высказался о подмоченной репутации самого патриотичного певца SHAMAN

Российский певец SHAMAN чересчур активно противопоставляет себя другим артистам, уверен основатель группы "Земляне" и владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.

SHAMAN
SHAMAN
Скриншот YouTube

По его мнению, в подмоченной репутации артиста виноваты люди, которые занимаются продвижением певца в публичном пространстве, пишет ladys.media.

Они нарекли SHAMAN’a самым патриотичным российским певцом и тем самым поставили его выше других артистов. И Киселев недоумевает — разве Николай Расторгуев или Николай Басков не патриоты?

Ранее Киселев заявил, что артисты отказываются выступать с SHAMAN и назвал его "кремлевским продуктом".

Очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать, заявил музыкант. Однако не назвал, кто именно так поступил. Впоследствии некоторые музыканты в эфирах музыкальных программ стали говорить о том, что никто не отказывался выступать на одной площадке с SHAMAN.

Также Киселев назвал SHAMAN кремлевским продуктом, но при этом никак не помогает армии.

Между тем скандально известный рэпер «бросил перчатку» SHAMAN — предложил ему пойти в армию. Таким образом SHAMAN якобы сможет доказать делом, что любит свою страну, считает рэпер Vacio. И непонятно, почему он не призывался на воинскую службу. Также он подлежал мобилизации, потому что подходит под возраст. И если Vacio будет служить, почему SHAMAN не может доказать на деле, что он любит Родину.

А глава Совфеда Валентина Матвиенко восхитилась концертом SHAMAN, где тот нажал на «ядерную» кнопку.

По ее мнению, этот «очень талантливый молодой человек» пишет песни с большой любовью к своей стране и поет вживую, не под фонограмму.

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