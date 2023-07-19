20 июля
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Жизнь

Мужчину, который насмерть переехал жену в Алтайском крае, все еще не нашли

Трагедия случилась еще 1 июля в Топчихинском районе - мужчина несколько раз переехал жену на УАЗе и скрылся. Преступника ищут уже более двух недель, сообщает "КП-Барнаул".

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Правоохранители сообщают, что никаких следов злоумышленника пока не нашли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье за убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи, тем временем, все еще устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, соседи отмечали, что погибшая женщина устала терпеть ревность мужа и ушла жить к матери. Возможно, это и стало причиной агрессии супруга.

У пары остались дети. Младший мальчик только окончил первый класс - его передали родной бабушке. Еще один сын уже взрослый и не нуждается в опеке. Старший сын не так давно погиб.

Ранее в Барнауле мужчина зарезал двоих парней и ранил еще одного.

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