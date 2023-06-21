Мужчина спас тонущего ребенка в Алтайском крае

13-летний мальчик из Рубцовска заплыл слишком далеко и не смог самостоятельно вернуться назад, сообщает " Катунь 24 ".

Происшествие случилась 20 июня.

Местный житель услышал с берега крики женщин, которые просили о помощи.

Оказалось, тонет мальчик. Мужчина, не раздумывая, пошел его спасать.

По словам героя, подросток уже захлебнулся и ушел под воду, когда рубцовчанин его подхватил.

Мальчик при этом умеет плавать. Однако водоем, где он купался, неблагоприятные погодные условия и паводок делают опасным.

Спасатели регулярно предупреждают граждан о последствиях купания в несанкционированных местах.

Мужчина, спасший ребенка, порекомендовал родителям не отпускать детей купаться одних. Иначе развлечение может обернуться горем.

Ранее люди приютили олененка, спасшегося от лесного пожара в Алтайском крае.