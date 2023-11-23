Мужчина из Алтайского края выстрелил своей бывшей в челюсть и начал преследовать

Мужчина считает, что бывшая возлюбленная сделала приворот и порчу. Об этом сообщает Mash Siberia.

Известно, что пара прожила вместе 10 лет. Однако начались скандалы и насилие.

Житель Алтая начал ревновать возлюбленную и избивать. После этого она ушла, а мужчина начал обвинять ее в колдовстве.

Однажды он пришел к ней якобы поговорить, но достал пистолет и выстрелил в лицо.

Последствие — перелом челюсти, пулю достать не могут до сих пор. После этого он снова ее избил. Дело возбудили лишь через два месяца.

На данный момент тиран на свободе и продолжает угрожать убийством.

Ранее сообщалось, что на подмогу застрявшему на взлетно-посадочной полосе самолету приехали тягачи.