Можно, но нельзя. Релокант из Барнаула судится с военкоматом за право сняться с учета без личной явки

С чего все началось
Артем релоцировался в Казахстан – там, собственно, и живет, работая в частной компании дистанционно - менеджером программистов проекта.
Между тем, по закону, россияне, уехавшие за границу больше чем на полгода, обязаны известить об отъезде военкомат, а затем и сняться с учета.
Летом 2023 года Артем, уже будучи в Казахстане, попытался это сделать. Но не лично - через своего представителя: выписал доверенность на имя матери, живущей в Барнауле, и заверил ее у нотариуса.
Почему он считал это возможным
Идею сняться с учета, не возвращаясь в Россию, программист взял не из головы. В апреле 2023 года Госдума приняла поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».
И впервые в нашей истории появилась законная возможность сделать это удаленно.
Из поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе» (Федеральный закон №127 от 14 апреля 2023 года):
«Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, могут осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат».
Мало того, летом правительство РФ приняло еще и постановление №1211, в котором отменило пункт 53 другого важного документа - «Положения о воинском учете».
Именно этот пункт положения требовал личную явку при снятии с учета. Казалось бы, все стало ясно: и закон, и подзаконный акт отменили личную явку – можно не являться.
Причем в том же законе «О воинской обязанности» предусмотрели возможность сняться с учета по обращению не только самого гражданина, но и его представителя (пункт 8 статьи 8.2).
Почему военкомат все-таки отказал
И вот представитель программиста отнесла в военкомат пакет документов: заявление Артема Т. о снятии его с учета в связи с выездом на срок более шести месяцев, военный билет, заверенную копию загранпаспорта, разрешение на временное пребывание и др.
Однако Александр Вопиловский, военный комиссар Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов Барнаула, просто вернул все документы, так и не сняв молодого человека с учета.
Во-первых, потому что действующее законодательство этого не предусматривает, ответил он. Во-вторых, потому что парень предоставил не то удостоверение личности: для снятия с учета нужен паспорт гражданина РФ, а не загранник.
И вот тогда Артем Т. инициировал судебное разбирательство: 15 августа 2023 года подал иск к военкомату и Вопиловскому, в котором потребовал признать действия военкома незаконными и обязать снять с учета.
Его интересы в Железнодорожном районном суде, а потом и в краевом представлял барнаульский юрист Александр Шишмарев.
Почему судьи поддержали военкома
Судья Железнодорожного райсуда Роман Тагильцев, к которому попало дело, естественно, не отрицал сам факт отмены личной явки при снятии с учета, что и понятно: написано ведь черным по белому.
Тем не менее отметил: «обязанность личной явки гражданина в военкомат сохранилась». Кажется, первое противоречит второму.
Но Тагильцев счел, что в законе отмена личной явки увязана с созданием электронного реестра военного учета (ГИС "Единый реестр"). Пока такого реестра не существует (он лишь в разработке), сниматься с учета надо лично. В Алтайском краевом суде его позицию поддержали.
Какова логика судей
Раскроем логику судей чуть-чуть подробнее. Итак, электронный реестр воинского учета разрабатывает Минцифры в интересах Минобороны, которое является оператором реестра. Но в данный момент реестр не функционирует.
Вот что сегодня говорит закон об этом, так сказать, "переходном периоде".
До начала эксплуатации "Единого реестра", без использования информационных систем и ресурсов, "определенные мероприятия" военкомат может проводить и без личной явки гражданина.
Но снятие с воинского учета к таковым не относится. А относятся, например, постановка на учет и направление повесток в электронной форме. То есть поставить на учет, не видя гражданина, можно, снять - нельзя. Пока нет "Единого реестра".
Кроме того, судьи указали на буквальные формулировки в законе №127. В нем, например, указано, что сведения в реестре могут быть изменены по обращениям граждан или их представителей.
А сегодня-то реестра нет. Стало быть, требуя снять с воинского учета, представитель Артема Т. требует не изменить, а включить в реестр новые сведения. "Включить" не то же самое, что "изменить".
В итоге судьи сочли, что истец неправильно истолковал закон и нарушений в действиях военкомата и его командования нет.
Почему нельзя сняться с учета по доверенности
Артем пытался оспорить отказ Железнодорожного райсуда еще и по другому основанию. Он заявил, что «отсутствие реестра не отменяет институт представительства». Право доверять представителю совершать от нашего имени какие-то действия не зависит от реестра.
На это в судах ответили аргументами из «Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета», введенной еще в 2021 году приказом Минобороны.
Там возможность заполнения заявления о снятии с учета по доверенности не предусмотрена. И, к тому же, требуется личная подпись гражданина в книге учета военных билетов.
Объясняя, почему нельзя сняться с учета по доверенности, судьи даже заявили, что ни старые, ни новые нормы такого не предусматривали и не предусматривают. И выдали такую формулировку.
Из решения Алтайского краевого суда по иску АртемаТ. к военному комиссару:
Возможность применения норм частного (гражданского) права к административным правоотношениям, связанным с прохождением воинской обязанности, не предусмотрена статьей 3 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Решение Алтайского краевого суда вынесено 23 января. Кстати, и административный истец (Артем Т.), и административный ответчик (Александр Вопиловский) на заседаниях суда лично не присутствовали – все споры велись через их представителей.
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