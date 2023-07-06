Мозги не купишь! Высшее государственное образование в России должно быть бесплатным для всех

Партия призывает отменить в школах ЕГЭ и сделать первое высшее образование в России полностью бесплатным, что гарантируется нормой Конституции.
Каждый год во время вступительных экзаменов в вузах мы видим не соревнование умников и умниц за ограниченное число бюджетных мест, а соревнование их родителей по уровню доходов, — комментирует партийную инициативу лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев. — Ребят с прекрасной подготовкой, реальными знаниями, а не нарисованными оценками, очень много. Особенно в глубинке. Но, как правило, эти дети воспитываются в малообеспеченных семьях. Естественно, что их родители не смогут "покупать" им места в вузах или обучать на коммерческой основе. Учитывая кадровый голод, который испытывают сегодня многие сферы, терять потенциальных профессионалов из-за низкого дохода семьи, недопустимо.
Партия считает, что эту несправедливость нужно исправлять и снова ставит вопрос о ликвидации платного обучения в вузах. "Как-то это не вяжется с нормой Конституции, отметил лидер партии Сергей Миронов, напомнив, что в Основном законе есть норма, согласно которой первое высшее образование государство гарантирует бесплатно. – И эту норму надо исполнять. Платными могут быть только частные вузы, но это исключение из общего правила". Сергей Миронов напомнил, что по итогам прошлого года более 58% выпускников вузов, по сути, получили свои дипломы за деньги.
Это больше половины! Какой эффективности и результативности нам ждать от таких профессионалов? — задается вопросом Александр Терентьев. — Можно купить место в вузе, платить несколько лет за обучение, даже диплом можно купить, а вот мозги за деньги, увы, не купишь. Если мы хотим, чтобы наши дети были не просто дипломированными специалистами, а профессионалами своего дела, то нужно срочно убирать финансовые препоны для абитуриентов.