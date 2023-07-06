Мозги не купишь! Высшее государственное образование в России должно быть бесплатным для всех

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» планирует выступить с инициативой бесплатного высшего образования в стране, сообщает пресс-служба партии. В малообеспеченных семьях растят немало одаренных детей, но зачастую они не могут получить высшее образование из-за того, что их родители не могут его «купить». Между тем, российские предприятия испытывают кадровый голод. Коммерческая основа высшего государственного образования тормозит развитие экономики, считает лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев .

Партия призывает отменить в школах ЕГЭ и сделать первое высшее образование в России полностью бесплатным, что гарантируется нормой Конституции.

Каждый год во время вступительных экзаменов в вузах мы видим не соревнование умников и умниц за ограниченное число бюджетных мест, а соревнование их родителей по уровню доходов, — комментирует партийную инициативу лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев. — Ребят с прекрасной подготовкой, реальными знаниями, а не нарисованными оценками, очень много. Особенно в глубинке. Но, как правило, эти дети воспитываются в малообеспеченных семьях. Естественно, что их родители не смогут "покупать" им места в вузах или обучать на коммерческой основе. Учитывая кадровый голод, который испытывают сегодня многие сферы, терять потенциальных профессионалов из-за низкого дохода семьи, недопустимо.

Партия считает, что эту несправедливость нужно исправлять и снова ставит вопрос о ликвидации платного обучения в вузах. "Как-то это не вяжется с нормой Конституции, отметил лидер партии Сергей Миронов, напомнив, что в Основном законе есть норма, согласно которой первое высшее образование государство гарантирует бесплатно. – И эту норму надо исполнять. Платными могут быть только частные вузы, но это исключение из общего правила". Сергей Миронов напомнил, что по итогам прошлого года более 58% выпускников вузов, по сути, получили свои дипломы за деньги.