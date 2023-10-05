Мойше или Анатолий: адвокат Чубайса отреагировала на сообщения о смене имени миллиардера

Глава государства был в недоумении. Он сказал, что не понимает, зачем Чубайс это делает: «Чушь какая-то», пишет РБК.
По заявлению адвоката Чубайса — Ольги Козыревой — он не менял имя, пишет РИА Новости.
Место постоянного пребывания Чубайса не раскрывается.
Ранее Чубайс рассказал, почему ушел в отставку. Он объяснил свой уход желанием защитить зеленую энергетику.
Между тем ранее сообщалось, что силовики ищут скрытые счета с миллиардами Чубайса в Европе.
Также сообщалось, что Чубайс уехал в Италию и не планирует возвращаться для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей.
По данным источника, он покинул РФ на частном самолете: летел через Турцию. Позднее представитель Чубайса сообщал, что бывший руководитель компании находится в Израиле.
В апреле 2022 года Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».