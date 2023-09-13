14 сентября
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Жизнь

Москвич купил подъезд дома и закрыл его для жильцов

В Москве на ул. Студенческой жильцы дома не могут попасть в подъезд, потому что его купил сосед вместе с квартирой на первом этаже, сообщает "ТВЦ".

Подъезд.
Подъезд.
altapress.ru.

Сейчас жильцы поднимаются в дом по технической лестнице.

Владелец не хочет идти на уступки, так как, по его словам, подъезд никогда не был составе общедомового.

Квартиру он купил еще год назад, но только сейчас начал обустраиваться.

Отмечается, что по документам территория подъезда действительно принадлежит мужчине.

Жильцы знают причину этого недоразумения. 40 лет назад в доме переделывали лифт и вывели подъезд из общей зоны. Возможно, потом в службах просто недосмотрели за перестановками.

Сейчас они подают в суд на нового соседа.

Ранее сообщалось, что пенсионер задыхается в мусоре в собственной квартире в Барнауле.

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