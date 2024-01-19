Московский блогер опубликовал фильм об алтайской промышленной узкоколейке

Алексей Калинин один из тех исследователей-любителей, которые изучают и сохраняют информацию об узкоколейных железных дорогах. Сегодня этот вид транспорта используется все меньше, век узкоколеек в истории железной дороги подходит к концу. В России их осталось мало, пользуются ими в основном промышленные предприятия.

Одна из удивительных, до сих пор работающих, узкоколеек есть в Алтайском крае. Проходит она по дну озера Селитренное, где разрабатывается мирабилит для производства сульфата натрия.

Алексей Калинин побывал на заводе «Кучуксульфат», которому принадлежит узкоколейка, и сделал документальный фильм, посвященный этой необычной дороге.

Алексей Калинин автор двух книг, посвящённых торфяным и лесным узкоколейкам. В настоящее время он собирает информацию для третей книги, в которой расскажет об узкоколейных железных дорогах, используемых на промышленных предприятиях России. Для этого он уже побывал не только в Алтайском крае, но и на Урале, в Челябинской и Свердловской областях. В планах посетить узкоколейку в Ростовской области и несколько предприятий в Центральном регионе.

На ютуб-канале Алексея более двухсот видео, посмотрев которые, можно узнать о самых отдалённых уголках России. Но это не тревел-шоу с помпезными отелями, это нетуристические места нашей страны: дремучие леса и болотные топи, где всё ещё движутся маленькие поезда по лёгкой, узкой колее.

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