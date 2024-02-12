Мошенники используют архивные аудиосообщения из мессенджеров

ВТБ узнал про новые инструменты, которые применяют мошенники для атаки на розничных клиентов в мессенджерах и социальных сетях. Теперь они стали использовать голосовые сообщения из существующей переписки с людьми из списка контактов. Ранее аудиозаписи создавали с помощью искусственного интеллекта.

Мошенники взламывают аккаунт «жертвы» в мессенджере и внимательного изучают переписку со знакомыми и коллегами. Подобрав подходящего собеседника, пишут ему текстовое сообщение от имени владельца аккаунта. Оно может и не касаться финансовых вопросов, например, «Срочно пришли деньги, у меня форс-мажор». Задача мошенников — войти в доверие, поэтому они могут продолжать начатый ранее диалог или поднять тему, переписка о которой велась ранее, например, про день рождения друга или планы на выходные. «Завязав» диалог, мошенники копируют старые голосовые сообщения, что убеждает собеседника, что с ним действительно общается его знакомый или родственник. Только после этого злоумышленники переходят к просьбе о финансовой помощи, например, одолжить деньги на один день для оплаты квартиры. В итоге «жертва» переводит деньги на карту, номер которой присылает мошенник.

Старые схемы всегда обрастают новыми подробностями и хитростями. Мы уже предупреждали клиентов не вести телефонных разговоров с неизвестными, чтобы исключить запись голоса. Такие данные легко использовать для хищения денег. Ранее мошенники использовали сложные современные технологические решения. Теперь они научились применять простые голосовые сообщения в мессенджерах, чтобы убеждать людей помочь друзьям или близким, от лица которых ведется общение. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уговоры, проверяйте информацию через дополнительные каналы связи. Для защиты мы рекомендуем удалять голосовые сообщения из чатов после прослушивания или поставить опцию их автоудаления, — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

По итогам 2023 года ВТБ впервые за четыре года зафиксировал снижение атак мошенников на розничных клиентов. Число инцидентов в целом составило 6,5 млн — на 16% меньше, чем в 2022 году. При этом среди новых трендов прошлого года — звонки мошенников потенциальным жертвам через мессенджеры. Чтобы определить преступников прямо во время входящего вызова, можно подключить бесплатный определитель номера. В ВТБ Онлайн сервис находится в настройках профиля, в разделе безопасность. Он эффективно выявляет источник входящего вызова как при звонках через сотовую и стационарную связь, так и в мессенджерах.

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