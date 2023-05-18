Мощный ветер и заморозки. Холодные выходные ожидают жителей Алтайского края

Погода в Алтайском крае 19 мая
Ночью температура составит от +1 до +6 градусов, однако местами регион накроют заморозки до -4 градусов.
Ветер холодный, северо-восточный, к тому же с порывами до 18 м/с.
Днем воздух прогреется от +17 до +22 градусов. Ветер останется прохладным, а скорость порывов увеличится до 21 м/с.
И днем, и ночью - без осадков.
Погода в Барнауле 19 мая
Ночью будет довольно холодно, всего до минус трех. На почве - заморозки до -2. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
День также не порадует горожан особым теплом - столбик термометра покажет до +20. Зато без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Погода в Алтайском крае 20 мая
Ночью потеплеет, по сравнению с предыдущим днем - от +3 до +8 градусов. Однако местами сохранятся заморозки до -3. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Днем температура температура поднимется от +20 до +25 гр. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Без осадков.
Погода в Барнауле 20 мая
В городе также слегка потеплеет ночью - температура составит до +7 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Днем также станет немного теплее - от +20 до +22. Ветер с ночи не изменится. Сутки пройдут без осадков.
Погода в Алтайском крае 21 мая
Ночью столбик термометра вновь покажет от +3 до +8 градусов. Преимущественно без осадков. Без заморозков.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем же воздух прогреется от +20 до +25 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Преимущественно без осадков, по югу и в предгорьях местами возможен небольшой дождь, гроза.
Погода в Барнауле 21 мая
Ночью температура воздуха составит до +7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер все еще прохладный, северо-восточный, 3-8 м/с.
Днем столбик термометра покажет от +21 до +23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Что делать при сильном ветре
Жителям Алтайского края напоминают, что при порывах ветра нельзя разводить костры, сжигать траву и мусор даже в металлических бочках.
При сильном ветре нужно переждать непогоду в капитальном строении, закрыть окна и балкон.
На улице стоит обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Автомобиль парковать в гараж, а при его отсутствии - вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
В случае происшествий звонить "101" или "112".