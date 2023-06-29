2 июля
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Жизнь

Мощный ураган снес деревья и оставил несколько поселков без света в Барнауле

Специалисты устранили последствия ураганного ветра, разбушевавшегося в Барнауле вечером 27 июня, сообщают в пресс-службе мэрии.

В Барнауле устранили последствия сильного ветра.
В Барнауле устранили последствия сильного ветра.
barnaul.org

Так, несколько пригородных поселков, в числе которых Черницк, Ягодное, Центральный и Лебяжье, остались без света.

Электричество в домах уже восстановили.

Также поступило 10 заявок от жителей из-за падения деревьев и веток. Их убрали с проезжих частей на ул. Молодежная, Г. Исакова, Г. Титова, Юрина и Павловского тракта.

Кроме того, спилили поврежденные деревья и ветки, которые могли упасть во дворах и на тротуарах по ул. Новосибирская, 80-ой Гвардейской дивизии, Г. Исакова и на Павловском тракте.

Еще три дерева обрушились на легковые автомобили. Пострадавших нет, деревья убрали.

Сломанные ветки, которые не мешают передвижению и не угрожают горожанам, уберут сегодня в течение дня.

Ранее трамвайные провода оборвало в центре Барнаула.

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