Мощный геомагнитный удар накроет Землю прямо перед Новым годом. Как его выдержать

Последняя магнитная буря обрушится на планету 31 декабря. О том, какой силы она достигнет, и как уберечь себя от ее последствий, сообщает " Пруфы.рф ".

Геомагнитный удар подействует на Землю уже вечером 30 декабря и достигнет трех баллов. Так он продержится до новогоднего вечера.

А уже 31 декабря, прямо перед новогодней ночью мощность бури поднимется до четырех баллов.

Только 1 января сила геоудара пойдет на убыль.

Что делать метеозависимым людям

Эксперты рекомендуют метеочувствительным людям отказаться от алкоголя, а также вредной и жирной пищи, чтобы не напрягать организм. Стоит отдать предпочтение легкой еде и прогулкам на свежем воздухе.

Ранее в годовщину "конца света" на россиян обрушилась мощная и затяжная магнитная буря.