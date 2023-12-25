Мощный геомагнитный удар накроет Землю прямо перед Новым годом. Как его выдержать

Геомагнитный удар подействует на Землю уже вечером 30 декабря и достигнет трех баллов. Так он продержится до новогоднего вечера.
А уже 31 декабря, прямо перед новогодней ночью мощность бури поднимется до четырех баллов.
Только 1 января сила геоудара пойдет на убыль.
Что делать метеозависимым людям
Эксперты рекомендуют метеочувствительным людям отказаться от алкоголя, а также вредной и жирной пищи, чтобы не напрягать организм. Стоит отдать предпочтение легкой еде и прогулкам на свежем воздухе.
Ранее в годовщину "конца света" на россиян обрушилась мощная и затяжная магнитная буря.