Мощная стихия с градом и грозами обрушится на Алтайский край в ближайшие дни

Погода в Алтайском крае 27 июня
Ночью температура составит от +11 до +16 градусов, местами +5...+10.
Преимущественно без осадков, по западу местами кратковременные дожди, грозы.
Однако ветер обещает быть теплым - южным, 4-9 м/с, несмотря на порывы по западу до 15 м/с.
Днем воздух прогреется до +24...+29 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
Ветер также южный, 7-12 м/с, местами порывы до 19 м/с, при грозах шквалы до 24 м/с.
Погода в Барнауле 27 июня
Ночью столбик термометра покажет от +11 до +13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с, в городе обещают без порывов.
Температура днем - +25...+27 градусов. Ветер южный, 7-12 м/с.
В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза.
Погода в Алтайском крае 28 июня
Температура ночью - от +13 до +18, местами +7...+12 градусов.
Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с, при грозах шквалы до 24 м/с.
Днем температура составит +17...+22 градуса. по востоку местами до +27 градусов.
Ветер южный с переходом на западный, 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с, при грозах шквалы до 24 м/с.
И днем, и ночью на большей части территории стоит ожидать кратковременные дожди, местами грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град.
Погода в Барнауле 28 июня
Ночью столбик термометра покажет от +13 до +15 градусов.
По городу пройдет кратковременный дождь, будет гроза. Ветер южный, 9-14 м/с.
Днем воздух прогреется температура до +22...+24 градусов. Ветер южный с переходом на западный, 9-14 м/с, порывы до 19 м/с.
Ночью дождь не ограничится, поэтому стоит ожидать его и днем, как и грозу.
Погода в Алтайском крае 29 июня
Ночью температура составит от +11 до +16 градусов, местами +5,+10.
На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Днем же воздух прогреется до +19...+24 градусов. Местами небольшие дожди.
Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле 29 июня
Температура ночью - +11...+13 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер западный, 7-12 м/с, в первой половине ночи порывы до 17 м/с.
Днем же столбик термометра покажет всего от +20 до +22 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.
В первой половине дня небольшой дождь.