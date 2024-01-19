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Жизнь

Морозостойкий губернатор сибирского региона окунулся в ледяную реку. Видео

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков принял участие в крещенских купаниях 19 января.

Крещение в Барнауле, 19 января 2016 год.
Крещение в Барнауле, 19 января 2016 год.
Анна Зайкова

Его не испугал 25-градусный мороз. Губернатор трижды с головой окунулся в ледяную воду Енисея, как того требует традиция.

Глава региона отметил — уже несколько лет подряд не пропускает традицию на Крещение, пишет krasrab.ru.

Ранее Путин прислушался к рекомендациям Церкви и не стал окунаться в прорубь на Крещение. Путин, по традиции окунается в прорубь на Крещение. Так, например, в 2018 году он окунулся в иордань на озере Селигер после посещения мужского монастыря «Нило-Столобенская пустынь».

Британцы оказались в шоке от Путина, окунающегося в ледяную воду.

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