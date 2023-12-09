10 декабря
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Жизнь

Морозы продолжаются в Алтайском крае. Будет ли рекордный минус

Температура воздуха накануне ночью достигла -39 градусов.

Морозы. Зима. Лед.
Морозы. Зима. Лед.
СС0

Днем потеплеет до -24...-29 градусов.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Напоминаем, в Алтайском крае действует режим повышенной готовности.

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