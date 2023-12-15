Морозы отпускают. Какую температуру ожидать жителям Алтайского края на выходных

Температура ночью
16 декабря, суббота:
- Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
- Температура -22,-27 гр., местами до -33 гр.
- Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
17 декабря, воскресенье:
- Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
- Температура -22,-27 гр., местами до -32 гр.
- Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Мороз, окно, зима.
CC0
Температура днем
16 декабря, суббота:
- Преимущественно без осадков, местами по северо-востоку небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
- Температура -12,-17 гр., местами -18,-23 гр.
- Ветер юго-западный с переходом на северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
17 декабря, воскресенье:
- Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
- Температура -20,-25 гр., местами -14,-19 гр.
- Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Ранее сообщалось, что мощная серия геоударов опасного класса обрушится на россиян.