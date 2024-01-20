Мороз и туман. Какая погода будет в Алтайском крае 20 января

Погода в Алтайском крае
Ночью температура опустится до -31, местами по югу до -18градусов. После произойдет перепад: столбик термометра поднимется до -13..-18 градусов, а по югу местами до -7 градусов.
День пройдет без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман.
Ветер переменный 2-7 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью температура составит -28 градусов. А днем немного потеплеет и столбик термометра поднимется до -14...-16 градусов.
Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь.
Ветер переменный 2-7 м/с.
Ранее стало известно, когда вместо песка на ледяной панцирь тротуаров в Барнауле станет падать снег и потеплеет.
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