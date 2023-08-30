Море опят и поляны груздей. Жители Алтайского края запасаются грибами на зиму

Конец августа продолжает радовать жителей Алтайского края обилием грибов. Об этом свидетельствуют фотографии с богатым урожаем в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Конец лета особенно богат на грибы. Наполненные доверху ведра, ящики и корзинки везут домой тихие охотники.

Грибы жарят, варят и солят на зиму. Так те же маринованные опята будут радовать людей даже в холодные времена.

Поляны груздей и маслят находят в Косихе, Павловске, Рогозихе, Тальменке, Озерках, Ленточном бору.

Для заядлых грибников, да и просто любителей похрустеть опятами и «белыми» altapress.ru подобрал 3 рецепта грибов для закатки на зиму. Бонусом — инструкция по приготовлению жаренной картошки с отменными лисичками.