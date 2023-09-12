Могут ли вызвать в военкомат по телефону и будет ли штраф, если сбросить трубку

В настоящее время все чаще мужчинам призывного возраста поступают звонки из военкомата. При этом не просто для уточнения данных, а проинформировать о повестке. Altapress.ru разобрался, нужно ли приходить в военкомат, если вам позвонили и что будет, если сбросить трубку и не прийти.