Могилу корабля ранних викингов нашли археологи

Археологи в нем нашли невероятный артефакт — остатки корабля начала эпохи викингов. Обнаружили находку с помощью радиоволнового оборудования.
Исследователи намерены откопать корабль до конца года. Размер корабля — более 20 метров, глубине его захоронения 30 метров, указывает Газета.Ru.
Ранее старейший жемчужный город обнаружили на острове. Руины города нашли во время раскопок на острове Синия в 50 км от Дубая. В домах археологи обнаружили жемчужины. Город площадью 12 гектаров (30 акров) функционировал с конца 6-го до середины 8-го веков, до исламской цивилизации.
Также могилы древнейших всадников обнаружили специалисты. Человечество впервые освоило верховую езду по меньшей мере 4300 лет назад, выяснили финские исследователи.