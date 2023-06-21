Мода на естественность. Как заграничные санкции сделали барнаульских  девушек еще красивее

Новой достопримечательностью города стали обладательницы длинных густых волос. Altapress.ru спросил у парикмахеров, что происходит сейчас в индустрии красоты. Почему большинство девушек Барнаула решили отрастить русские косы, как на это повлияли санкции, мода и мужское мнение – в нашем материале.

Длиннее, чем прежде!

Прогуливаясь по центру города, нетрудно заметить, что красавиц с роскошными шевелюрами в Барнауле стало больше. Из-под кепок и летних шляпок выглядывают женские локоны всех естественных цветов: от глубокого черного до пепельно-белого. Оглянитесь вокруг, стоя на светофоре на Площади Советов. Длинные волосы незнакомок радуют глаз.

Парадокс. С российского рынка ушли европейские косметические бренды -Londa, Max Factor, Wella, Lacoste и Escada, но головы жительниц Барнаула в порядке. Хоть и поддерживать красоту стало сложнее и дороже: отечественные производители еще не до конца укрепили свои позиции. В магазинах появляются подделки с флагами недружественных стран: потребителям трудно отказаться от косметики, которой они пользовались раньше и подобрать аналог.

Тем не менее, русские волосы уверенно растут. Мы спросили мастеров-парикмахеров Алтайского края, что или кто мотивирует девушек Барнаула отказаться от коротких стрижек и броских неестественных цветов.

Женщина. Волосы. ССО

Красить волосы теперь дорого

Елена Маслова,

парикмахерская «СТИЛЬный салончик»:

"Одна из причин - финансы. Для клиентов разница ощутимая. Материалы в среднем подорожали на 30-40%. Я заметила на своем опыте, что еще четыре года назад мелировались очень сильно и очень часто. Буквально через одну. Первая девочка сделала, вторая увидела: красиво, тоже хочу!

Каждая хоть ненадолго мечтает побывать блондинкой. И такие эксперименты стоили не так дорого на тот момент. Потом кризис из-за пандемии, потом санкции. Услуги мастера подорожали, потому что подорожали производители.

«Европейка» почти вся ушла, «америка» ушла. Они остались только в очень дорогих салонах. Но туда обывателю и до кризиса было не по карману обратиться.

Парикмахеры переквалифицируются на сохранение и восстановление волос. Нам ведь тоже нужно как-то работать. Очень много сейчас выпускается домашних уходовых средств. Это и дешевле, и видно, что за волосами следят.

Отращивает волосы молодежь. Есть такая поговорка: «чем старше становится женщина, тем короче ее волосы». Думаю, старшее поколение коротко стрижется, потому что это практично.

Девушкам важнее выглядеть красиво. Они хотят, чтобы на них обращали внимание. Молодым людям нравятся длинные волосы, должно быть, это у них заложено на подсознательном уровне».

Прическа. Розовые волосы. Стиль СС0

Мастер есть - продукта нет

Екатерина Плюта,

салон «Атмосфера»:

"Я думаю это связано с тем, что девушки стали лучше следить за собой. В последнее время появляется все больше парикмахерских услуг. И мастера сейчас найти легко.

Но отращивать волосы стоит гораздо дороже, чем регулярно стричься. За одну процедуру кератинового восстановления или наполнения ботоксом клиентки в среднем платят 3-5 тыс. рублей.

Не менее важен и домашний уход. Поддерживающие средства не обходятся девушкам с длинными волосами дешевле тысячи.

Санкции, по моим наблюдениям, повлияли на парикмахерские красители. При этом активно внедряют отечественные бренды. Импортозамещение. Рынок краски нестабилен, постоянно меняется состав продукта. Возможно, поэтому многие не рискуют портить волосы и отращивают свои, натуральные.

Длинные волосы действительно чаще увидишь у молодых незамужних девушек. Я бы сказала, что у каждого человека есть генетические границы роста. Женщине с каждым годом сложнее будет отрастить волосы. На это влияет беременность, стрессы, изменение гормонального фона, болезни. Ковид очень испортил женское здоровье и красоту.

Женщины постарше прячут седину с помощью мелирования. Если сделать его неправильно - концы буквально отвалятся и придется убирать длину. Это происходит часто, ведь многие до сих пор предпочитают купить краситель в супермаркете и красить волосы дома в ванной, не обращаясь к специалисту.

Не нужно отправляться в деревенскую глубинку, чтобы найти девушек с длинными косами. Теперь они живут в больших городах с высоким уровнем жизни".

Девушка. Волосы. Ветер. CC0

Тренд на натуральность

Алина Артемова,

салон «Виктория»:

"На мой взгляд краски и услуги не слишком подорожали. Длинные волосы естественных оттенков это желание выделится на фоне тех, кто красится. Окрашивание сейчас приобретает более натуральное направление: плавные переходы, никаких резких границ, ничего броского.

Девушки сегодня за натуральность: естественный макияж, одежда без вычурных деталей. Я думаю, это веяние моды. Не вижу здесь финансовой подоплеки. Противоположному полу до длины волос девушки нет дела - главное, чтобы она следила за собой, выглядела опрятно и ухожено».

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Все равно нужно постригать

Евгения Спиркова,

имидж-студия «Бабочка»:

"Не так уж и сильно подорожали средства, чтобы отращивать волосы. К тому же длину тоже нужно подстригать раз в месяц хотя бы на пару сантиментов. Сэкономить, не посещая мастера, не получится. Просто сейчас идет мода на длинные волосы натуральных оттенков! Мода на естественность».

Парикмахерская. СС0

Свой цвет - это классика

Алексей Ишимов,

салон Hair house:

"Не считаю, что девушки стали чаще отращивать натуральные волосы. Наоборот, в моей практике, девушки хотят сделать какое-нибудь сложное окрашивание, но придерживаясь натуральных оттенков".

Тем не менее, есть девушки, что носят яркие оттенки. А есть те, кто красится в свой цвет. Это стандарт, который никогда не выйдет из моды».

Парикмахерский салон. CCO

Эксперименты закончились

Виктория Арсенюк,

свадебный стилист:

"На протяжении нескольких лет моя прическа сильно менялась. В детстве многим девочкам мамы стригли каре. Я не была исключением. Становясь старше, то состригала волосы, то их отращивала. Я мечтала о смелом окрашивании.

У меня были мысли попробовать какой-нибудь яркий цвет: голубой, розовый или фиолетовый! Но в свое время от этой идеи меня отговорила мама. Я согласилась с ее аргументацией. Пока все вокруг ходили с цветными волосами, мне полюбился мой натуральный оттенок.

Иногда я решалась попробовать что-то новое. У меня были яркая вишневая прядка в центре головы и тем же цветом кончики. Сейчас я понимаю, что они выглядели так, будто я волосы в борщ окунула!

Несколько лет назад было модно делать мелирование. Я подстригла каре и осветлила небольшие пряди у лица. С тех пор мои эксперименты закончились.

Три года как я остановилась на том, что хочу отрастить свои натуральные здоровые волосы. Сейчас их длина уже ниже талии, и я этим очень горжусь!"

Волосы это не только физиологическая особенность человека, но и предмет гордости, роскошь, требующая финансовых затрат. Многие факторы удачно сложились для Барнаула: приток студенток, мода на естественность, усталость девушек от экспериментов со своей внешностью, шаговая доступность салонов красоты и магазинов с профессиональной косметикой, самый высокий уровень жизни в крае. Город украсили длинноволосые красавицы.

Алиса Фотьева.