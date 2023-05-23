Многоэтажку с сиротами в Рубцовске затапливает нечистотами

Канализационные отходы в многоквартирном доме в Рубцовске в переулке Улежникова, 9 поднялись уже на метр, сообщают в соцсетях.

Дому всего шесть лет. При этом большую часть квартир в нем занимают дети-сироты.

Жильцам первых этажей нечем дышать из-за вони, а вентиляцию надо заклеивать от насекомых.

В прошлом году региональное жилищное управление и прокуратура уже разбирались в ситуации. Ведомства указывали администрации города на изношенность канализации и через суд обязали сделать капремонт сети.

Ржавые трубы. unsplash.com

Однако за год ситуация не изменилась. В соцсетях вновь поделились сообщениями о затоплении дома нечистотами.

Следственный комитет выяснил, что "Рубцовский водоканал" и мэрия города не принимают никаких мер по разрешению затопления.

По этому факту правоохранители организуют доследственную проверку.

Следователям предстоит проверить сообщения из интернета и дать правовую оценку руководству "Рубцовского водоканала" и администрации города на предмет халатного отношения к обязанностям.

Ранее барнаульцы забили тревогу из-за попадающих в реку нечистот. Барнаульский водоканал прокомментировал скандальную ситуацию.