Мистическая и толерантная. Выставка сибирского шаманизма приехала в Барнаул — фото

Выставка «Эхо шаманского бубна» открылась в Алтайском краеведческом музее 29 сентября. Диковинные экспонаты — бубны, костюмы, маски, головные уборы и другие атрибуты шаманов — приехали из Иркутска.

Выставка стала частью празднования 200-летия АГКМ. Для нее свою коллекцию представил один из старейших в России и первый в Сибири музей - Иркутский областной краеведческий.

Более 60 предметов представили "золотой фонд", который сформировался еще в конце XIX в. Они наглядно расскажут о традициях и особенностях шаманизма якутов, бурят, эвенков и тувинцев.

Шаманизм — религия, в основе которой лежит вера в общение шамана с духами в состоянии транса («камлание»). Шаманизм был развит в Сибири, на Дальнем Востоке, в Юго-Восточной и Средней Азии, в Африке, у индейцев Южной и Северной Америки, а также в Австралии и Океании. В разной форме шаманизм исповедовали большинство народов, особенно в палеолите и неолите. Поэтому условно его можно назвать древнейшей религией с историей в десятки тысячелетий. Условно - потому что общей мифологической основы у шаманизма в разных точках планеты все-таки нет.

Гости смогут поближе рассмотреть шаманские костюмы, бубны, трости, амулеты, онгоны. Дополнили выставку предметы шаманского быта и культа из коллекции алтайского музея.

Выставка "Эхо шаманского бубна". Анна Зайкова

Некоторые перед посещением беспокоились: можно ли вообще приходить? Кажется, если постоять даже в трех метрах от бубна, он непременно окажет какое-нибудь зловещее магическое влияние.

Опасения такие, конечно, беспочвенны. Специалисты уверяют, что атрибуты, которые не находятся в руках шамана, становятся не более чем экспонатами. Тем более, что передвижной проект из Иркутска уже побывал в Забайкалье, Бурятии и Амурской области.

Но зато сразу понятен уровень серьезности, с которым гости интересуются событием.

Выставка "Эхо шаманского бубна". Анна Зайкова

Елена Безрукова,

врио министра культуры Алтайского края:

"Сегодня музей решил нас удивить мистической и необычной для жителей края выставкой. Уровень вовлеченности сотрудников в свою работу, желание заинтересовать своих посетителей историей страны и региона во всем ее многообразии меня лично по-хорошему и удивляет, и восхищает. Я очень рада приходить в наш краеведческий музей, здесь всегда представляют что-то необычное и знаковое, как сегодня."

В Алтайском крае проживает 132 национальности. Некоторые из них очень малочисленны. Один из ярких примеров - кумандинцы, которых, по данным последней переписи, осталось 1089 человек.

Они в том числе исповедуют шаманизм. И там, где проживает этот народ, до сих пор звучит эхо шаманского бубна, с гордостью отмечает консультант департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Татьяна Лисенкова.

Выставка "Эхо шаманского бубна". Анна Зайкова

Вопросы толерантного отношения к культуре и обрядам разных этносов приобретают особую актуальность в современном мире, считают в алтайском краеведческом музее.

Это еще одна причина, по которой важно проводить подобного рода выставки. Развеивать мифы, вычеркивать стереотипы и просвещать людей относительно традиций других народов.

Наталья Вакалова,

директор Алтайского краеведческого музея:

"Мы хотели показать и рассказать про необычную культуру, религию. Раскрыть явление шаманизма. Мы надеемся, что люди сделают правильные выводы: мы должны понимать и принимать наше с вами разнообразие."

Выставка будет работать до 26 ноября по адресу Ползунова, 39, в выставочном зале АГКМ.