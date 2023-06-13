14 июня
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Жизнь

Мирно и дружно. В Бирюзовой Катуни прошел традиционный фестиваль на День России

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретил День России на фестивале традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни». Праздник объединил народы из 23 регионов России и двух дружественных стран. Фестиваль прошел на развивающейся туристической площадке региона, в которую по поручению губернатора вкладываются значительные суммы. «День России на Бирюзовой Катуни» становится популярным у туристов, что положительно влияет на экономику региона.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретил День России на фестивале традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни».
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретил День России на фестивале традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни».
Фото: Антон Федотов.

Заключительный день фестиваля традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни» прошел 12 июня. Фестиваль прошел уже в 11-й раз, и с каждым годом масштаб праздника увеличивается. Если пять лет назад на мероприятии были представлены 14 регионов России, то в этом году в фестивале участвуют представители уже 23 регионов. Фестиваль ежегодно привлекает более 800 участников и свыше 5000 гостей.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретил День России на фестивале традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни».
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретил День России на фестивале традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни».
Фото: Антон Федотов.

В 2023 году в фестивале приняли участие национально-культурные объединения Алтайского края, общественные организации, творческие коллективы и народные мастера из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Челябинской, Томской, Омской, Новгородской, Московской, Сахалинской, Волгоградской и Магаданской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Алтай, Хакасии, Башкортостана, Удмуртии. Кроме того, в фестивале участвовали представители двух дружественных стран — Казахстана и Киргизии.


Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретил День России на фестивале традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни».
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретил День России на фестивале традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни».
Фото: Антон Федотов.

Посетителей ждали мастер-классы по традиционным ремеслам, национальным играм, танцам, знакомство с культурой и бытом народов Алтая. Для гостей подготовили веселые народные гуляния и праздничный концерт. Также состоялась встреча этнокультурных объединений, на которой представители разных народов провели для гостей мастер-классы и рассказали о своих традициях.

Кроме того, не оставили равнодушными гостей праздника хороводное шествие участников фестиваля и молодецкие забавы — игры, состязания, пляски и буза.

В День России край стал центром объединения всей страны на одной площадке. Во время фестиваля губернатор Алтайского края Виктор Томенко попробовал национальные блюда, осмотрел 11 национальных стендов и ремесленных павильонов. Так на стенде Чувашии губернатор научился говорить на чувашском языке фразу «Поздравляю с Днем России!».


Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретил День России на фестивале традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни».
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретил День России на фестивале традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни».
Фото: Антон Федотов.

Позже Виктор Томенко посмотрел концерт национальных диаспор и обратился с поздравлением ко всем жителям Алтайского края.

День России подразумевает, что люди разных национальностей вместе отмечают этот праздник, готовятся к нему, потом обсуждают, как он прошел. Больше 130 национальностей сегодня в Алтайском крае живут мирно, дружно многие годы, десятилетия и даже века. Мы будем делать все, чтобы жизнь на нашей земле так и складывалась, — подчеркнул Виктор Томенко.

Также Виктор Томенко принял участие в уже ставшем традиционным вручении паспортов юным жителям края. В торжественной обстановке из рук губернатора самый главный документ гражданина получили учащиеся из Белокурихи, Смоленского и Алтайского районов.


Виктор Томенко вручил паспорта юным жителям края из Белокурихи, Смоленского и Алтайского районов.
Виктор Томенко вручил паспорта юным жителям края из Белокурихи, Смоленского и Алтайского районов.
Фото: Антон Федотов.

Впервые в фестивале приняли участие представитель Славяносербского района Луганской Народной Республики — Татьяна Деревянко, которая возглавляет Совет женщин района. Она выступила с речью на фестивале и передала поздравления от имени Главы администрации района Сергея Крамаренко, а также от жителей района.

Что для нас означает Россия? Россия — это отчий дом, это близкие люди, это домашний очаг. Сегодня вся Россия отмечает праздник — начиная от Владивостока и заканчивая Калининградом. Главная сила России — в нас, в людях. Потому что мы верим в нашу страну, мы ее любим и, как можем, поддерживаем, — сказала Татьяна Деревянко.

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