Мирно и дружно. В Бирюзовой Катуни прошел традиционный фестиваль на День России

Заключительный день фестиваля традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни» прошел 12 июня. Фестиваль прошел уже в 11-й раз, и с каждым годом масштаб праздника увеличивается. Если пять лет назад на мероприятии были представлены 14 регионов России, то в этом году в фестивале участвуют представители уже 23 регионов. Фестиваль ежегодно привлекает более 800 участников и свыше 5000 гостей.
В 2023 году в фестивале приняли участие национально-культурные объединения Алтайского края, общественные организации, творческие коллективы и народные мастера из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Челябинской, Томской, Омской, Новгородской, Московской, Сахалинской, Волгоградской и Магаданской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Алтай, Хакасии, Башкортостана, Удмуртии. Кроме того, в фестивале участвовали представители двух дружественных стран — Казахстана и Киргизии.
Посетителей ждали мастер-классы по традиционным ремеслам, национальным играм, танцам, знакомство с культурой и бытом народов Алтая. Для гостей подготовили веселые народные гуляния и праздничный концерт. Также состоялась встреча этнокультурных объединений, на которой представители разных народов провели для гостей мастер-классы и рассказали о своих традициях.
Кроме того, не оставили равнодушными гостей праздника хороводное шествие участников фестиваля и молодецкие забавы — игры, состязания, пляски и буза.
В День России край стал центром объединения всей страны на одной площадке. Во время фестиваля губернатор Алтайского края Виктор Томенко попробовал национальные блюда, осмотрел 11 национальных стендов и ремесленных павильонов. Так на стенде Чувашии губернатор научился говорить на чувашском языке фразу «Поздравляю с Днем России!».
Позже Виктор Томенко посмотрел концерт национальных диаспор и обратился с поздравлением ко всем жителям Алтайского края.
День России подразумевает, что люди разных национальностей вместе отмечают этот праздник, готовятся к нему, потом обсуждают, как он прошел. Больше 130 национальностей сегодня в Алтайском крае живут мирно, дружно многие годы, десятилетия и даже века. Мы будем делать все, чтобы жизнь на нашей земле так и складывалась, — подчеркнул Виктор Томенко.
Также Виктор Томенко принял участие в уже ставшем традиционным вручении паспортов юным жителям края. В торжественной обстановке из рук губернатора самый главный документ гражданина получили учащиеся из Белокурихи, Смоленского и Алтайского районов.
Впервые в фестивале приняли участие представитель Славяносербского района Луганской Народной Республики — Татьяна Деревянко, которая возглавляет Совет женщин района. Она выступила с речью на фестивале и передала поздравления от имени Главы администрации района Сергея Крамаренко, а также от жителей района.
Что для нас означает Россия? Россия — это отчий дом, это близкие люди, это домашний очаг. Сегодня вся Россия отмечает праздник — начиная от Владивостока и заканчивая Калининградом. Главная сила России — в нас, в людях. Потому что мы верим в нашу страну, мы ее любим и, как можем, поддерживаем, — сказала Татьяна Деревянко.