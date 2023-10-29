Минус 10 ночью, плавно переходящий в плюс на фоне мокрых осадков: устойчивый снежный покров отменяется

Зима медленно, но верно подкрадывается в Алтайский край. И пусть еще осень, но холодное дыхание сугробов уже чувствуется.

Так, ночью 29 октября в регионе ожидается от минус 5 до минус 10 градусов. В Барнауле — до минус 7 градусов.

Днем на юге края местами небольшие осадки — мокрый снег. В Барнауле во второй половине дня небольшой мокрый снег.

В регионе порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

Влияние Арктики

Между тем выяснилось, когда устойчивый снежный покров ляжет в Сибири. В западной части Сибирского федерального округа (СФО) в начале зимы уже сформируется снежный покров, и он будет устойчивым весь месяц.

Показатели температуры воздуха – ее средние дневные значения в СФО — составят минус 11 градусов.

Однако синоптики не исключают резкое похолодание в регионе в декабре — столбик термометра опустится до минус 18 градусов днем, а ночные температуры составят минус 30.

Резкое похолодание спровоцируют холодные арктические массы.

Много снежных дней придется на вторую половину декабря, но к наступлению Нового года снег прекратится. Установится ветреная морозная погода.