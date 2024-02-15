Мини Кнопочку с большими глазками продают в Барнауле

Маленькую Кнопочку, которая помещается на ладони продают в Барнауле. Объявление разместили на "Авито".

Малышку Кнопочку с огромными глазами продают в добрые руки.

Владелец отмечает, что цену скажет в личных сообщениях.

Возраст четверолапой — всего два месяца. Однако она очень веселая и любит, чтобы на нее обращали внимание.

При этом Кнопочка уже самостоятельно ест. В ее рацион входят сливочки и мясо.

"Ветпаспорт и метрика о рождении малышки есть", — подчеркивает продавец.

Ранее сообщалось, что британского котика Тимурку продают в Барнауле за полмиллиарда рублей.

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