18 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Милонов: операции по смене пола — это мракобесие, членовредительство и "халтура" для врачей

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал законопроект о запрете операций по смене пола, сообщает телеканал "360".

Виталий Милонов.
Виталий Милонов.
vk.com/milonovinfo

В Государственную думу РФ внесли закон о запрете смены пола в начале июня 2023 года. Депутаты объяснили, что он необходим для защиты "традиционных ценностей".

Депутат Милонов заявил, что пол поменять невозможно в отличии от внешности. По его словам, нельзя менять мужские имена на женские, а также дату рождения.

Исключением здесь являются особые случаи, например, усыновление. Милонов назвал операции по смене пола "хорошим бизнесом", на котором врачи могут много заработать.

"Естественно, поэтому они отстаивают свое право на заработки. Для медицины это исключительно коммерческая история, нет никаких научных оправданий", — сказал он.

Ранее Виталий Милонов хотел пойти добровольцем на фронт. Он написал заявление и направил секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость