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Жизнь

Миллион за отопление и восхождение на высотку. Что произошло в Алтайском крае 11 августа

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 11 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. 12 и 13 августа в регионе ожидаются грозы.
  • Турист из Новосибирской области погиб на Алтае, сорвавшись со страховки на перевале «Контейнер» у Северо-Чуйского хребта.
  • Жители Алтайского края продолжают инвестировать в недвижимость: хоть некоторые способы уже не так доходны, но появляются новые. Почитайте, какие у них плюсы и минусы.
  • Прокуратура сообщила, что жителям Железнодорожного района Барнаула насчитали лишний миллион рублей в квитанциях за отопление.
  • В Славгороде закрыли (пока — временно) частный мини-зоопарк без лицензии, обитателей которого содержали в плохих условиях. Власти конфисковали более 30 животных, в том числе крокодила и обезьян.
  • Владимир Путин наградил четвертых жителей Алтайского края: многодетную семью, стоматолога и преподавателя.
  • В Барнауле все больше высоток с головокружительными видами. Но что будет, если в какой-нибудь из них сломается лифт? Мы провели эксперимент в одной из самых известных многоэтажек города.
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