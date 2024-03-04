Михаил Ефремов может выйти по УДО

Администрация колонии, где сидит Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об УДО, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Власов, передает ТАСС.

Напомним, в Ефремов в 2020 году получил восемь лет колонии за участие в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В аварии погиб водитель фургона, в который въехал актер.

Позднее Ефремову сократили срок до семи с половиной лет. Год назад Ефремов просил заменить ему срок принудительными работами.

Ранее сын Михаила Ефремова выпал из окна третьего этажа. Это произошло в конце июня 2023 года В больнице ему удалили часть костей таза и провели трепанацию черепа. В последствии у него начались осложнения на мозг.

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