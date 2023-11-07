«Мы странные: с открытой душой, настоящие». Певица Марина Бриз — о миссии артиста, позитиве и романтичных мужчинах

Эта звезда не только освещает сцену, но и зажигает своих слушателей. Мы поговорили с лауреатом премии «Золотой граммофон» Мариной Бриз перед ее концертом в Барнауле. Певица рассказала о том, что отличает ее от коллег, как добиваться желаемого и почему важно быть искренним человеком.

Призвание и непростая дорога

С Мариной Бриз мы встречаемся в ее гримерке за несколько часов до концерта в ДК «Моторостроителей». Она только что приехала из Новосибирска на микроавтобусе, на котором уже пересекла почти всю Сибирь. И только по пути в заснеженный Барнаул столкнулась с жесточайшими пробками.

— Вас не пугают трудности?

— Трудности будут всегда. Если бы они нас пугали, может быть, мы и сидели бы сложа руки. Шоу-бизнес, особенно в России — очень сложная структура: большая конкуренция, много трудностей и людей, которые не верят в тебя. Но нас ничего не остановит.

Интриги и скандалы — не наша история. Нам неинтересно искать дешевые инфоповоды. Идем сложным путем, но знаем, что он будет долгим и успешным, что мы задержимся на сцене надолго. А когда быстро «загораешься» — быстро «гаснешь».

Мы отличаемся: все наши песни содержательны, у каждой есть «зерно». Было бы странно продвигать такое глубокое творчество какими-то дешевыми методами.

Возможно, артисты должны быть загадочными, с секретами и интригами, поэтому мы выглядим странными: с открытой душой, мы такие, какие есть, настоящие, искренние.

Концерт Марины Бриз. Источник: личный архив Марины Бриз.

— Что вам позволяет раскрепоститься на сцене? Обмен энергией со зрителем?

— Это точно! Помню, перед одним сибирским концертом сильно заболела спина, это была пытка. Но когда я вышла на сцену, я ничего не чувствовала. И только, когда концерт закончился, спина снова дала о себе знать.

Это объяснимо: на сцене меняешь фокус и не зацикливаешься на своих проблемах. Ты должен сделать все, чтобы люди остались довольны. Полностью отдаешься этой ответственной задаче и делаешь вечер слушателей незабываемым.

Энергообмен действительно происходит. Почему говорят, что сцена — наркотик? Потому что ты получаешь на ней то состояние, которое больше нигде не испытаешь: только здесь на тебя смотрит весь зал, рукоплещет, кричит: «Бис!». Эти эмоции не сравнить ни с чем.

Поэтому многие артисты не могут закончить карьеру даже в пожилом возрасте. Их можно понять.

Путь к успеху

— Как часто вам приходится круто поворачивать свою судьбу?

— Это происходит всю жизнь. Я родилась в Глазове, уехала из гнездышка учиться в музыкальное училище в Екатеринбург, где меня сразу заметил завкафедрой. С 18 лет начала гастролировать: на первом курсе пела с оркестром, потом с шоу-группой, далее случилась первая любовь…

Я никогда бы не смогла работать в офисе, хотя, например, у меня мама бухгалтер — всю жизнь провела за столом и компьютером, делала свою работу гениально. Но это мне чуждо, мне нравится жить и не знать, что меня ждет завтра.

Марина Бриз. Источник: личный архив Марины Бриз.

— Вы не знаете, что ждет вас завтра, но думаете ли о том, чего хотите добиться?

— У меня много целей и ориентиров. Уже получены престижные премии, но сейчас для меня самый большой показатель успеха — объявить концерт в «Крокусе» и через неделю увидеть, что все билеты выкуплены. Полный зал людей, которые ждали концерта, как праздника. Думаю, годика через три-четыре мы этого добьемся.

Тем более, что мы идем большими шагами: уже записаны около 100 песен, телевидение крутит наши видеоклипы, нашу музыку слушают на федеральном радио.

— Кстати, о радио. Слышала вашу трогательную песню «Маска»: «Счастливая маска на лице, прочная броня на сердце». Вам в жизни часто приходится надевать подобную?

— Порой приходилось. Мне кажется, я добродушный человек, пытаюсь всегда оправдать людей, ищу во всем справедливость. Но в проявлении эмоций в жизни не всегда даю себе свободу.

Говорят, горькая правда лучше сладкой лжи, но я думаю, что иногда лучше промолчать, чтобы не обострять конфликт. Не выношу их, тяжело переживаю. Порой лучше сделать вид, что все хорошо и проработать проблему в себе. Порой надеваю маску, чтобы избежать напряжения, но не для того, чтобы кого-то из себя «строить».

Поддержка и вдохновение

— Вы мотивируете и поддерживаете людей своими песнями. Но что и кто помогает вам?

— Вся моя жизнь — дочь и карьера. Дочка дарит мне только любовь и положительные эмоции. Мы хорошо друг друга чувствуем. Ей всего семь лет, а она уже умненькая, все понимает, с ней можно договориться. Смешная, смышленая (улыбается).

Также меня поддерживает мой мудрый наставник, продюсер, автор песен и большой друг Ольга Морозова. Могу обсудить с ней то, что никогда даже маме не скажу.

Но по большому счету я считаю себя самодостаточной, с головой на плечах, умею делать выводы, учиться на собственном и чужом опыте. Бог дал мне талант и мозги — он в меня поверил, значит, я должна чего-то добиться в жизни.

Я счастливый человек и стараюсь смотреть на все проблемы оптимистично, с шуткой, прибауткой. С самоиронией у меня тоже всё в порядке. Моя естественность и искренность — визитная карточка, которую нужно сохранить.

Марина Бриз. Источник: личный архив Марины Бриз.

— Слышала историю, что Ольга Морозова проверяла вас по натальной карте. Вы сами верите в астрологию, судьбу, фортуну — и как это помогает в жизни?

— Осведомлен — значит вооружен (улыбается). Я не читаю прогнозы, но Ольга очень доверяет астрологу и иногда рассказывает нам что-то. Например: «Скоро полнолуние, все будут бешеными, давайте будем спокойно на все реагировать и т.д.». Это прикольно.

Сама я верю в энергию. Если чего-то сильно захотеть и при этом не сидеть на попе ровно, тебе дадут какие-то обстоятельства, которые можно использовать, чтобы сделать шаг к своей цели. Так у меня и получилось с проектом.

В пандемию все, и тем более артисты, сидели без работы. Но я почему-то не теряла оптимизма и понимала, что так для меня лучше. Хотя жила на съемной квартире в Москве одна с ребенком.

Начала книги читать, которые меня заряжали, работала над духовностью и была уверена, что все будет отлично. И вот летним днем сидим с подругой в парке. Раздается звонок от друга, бывшего педагога из Глазова, который мне обычно только пишет. Спрашивает, во сколько я родилась.

Странный вопрос! Именно в тот момент мой будущий продюсер и «пробивала» меня у астролога. Все. Одно рукопожатие — и жизнь перевернулась. Контракт на 10 лет.

Поэтому то, как мы думаем, мыслим, рассуждаем и с какой стороны смотрим на ситуацию — имеет очень большое значение.

Это убеждение мы несем в творчество: у нас очень много жизнеутверждающих песен, которые фокусируют на светлом и приятном. И людей это реально заряжает, мы столько отзывов получаем о том, что мы кого-то вдохновили, вылечили, вытащили из депрессии. Получается хорошая подзарядка.

Концерт Марины Бриз. Источник: личный архив Марины Бриз.

— Кто вдохновляет вас? Были фанаткой?

— У меня в подростковом возрасте был кумир — Наталья Орейро. Когда бывает настроение ностальгическое, включаю ее песни.

Сейчас, по моему мнению, самый лучший и профессиональный артист у нас в стране — Леонид Агутин. Не знаю никого более талантливого, подкованного, музыкального, нестандартно мыслящего. Он пишет и сочиняет сам, у него невероятный бэнд, все цепляет.

Мы были на концерте в «Крокусе» за день до нашего выступления на соседней площадке. Думала, зарядимся, вдохновимся и на своем концерте «бомбанем». Но на следующий день я была эмоционально истощена — столько отдала на концерте Агутина.

Это что-то! Я в зале плачу — успокоюсь — снова плачу. Не знаю, что он делает, но это магия. Леонид — такой романтик, нам же всем нравятся романтичные мужчины. Тебе кажется, что он поет про тебя, твою жизнь, трогательно, тепло, душевно. Мне тоже хотелось бы быть таким особенным артистом.

Планы и впечатления

— Знаю, что впереди у вас — дуэт с заслуженным артистом России. Не секрет, с кем?

— Пока сохраняем интригу, но это известный артист, стыдно не знать (улыбается).

Песня из разряда жизнеутверждающих, об оптимистичном отношении к жизни. У неё классная танцевальная, драйвовая аранжировка для поднятия духа. Премьера 17 ноября!

— Знаю, что города вы видите в основном из окна микроавтобуса, но что куда бы вы хотели вернуться отдохнуть и что порекомендуете нашим читателям?

— Конечно, Байкал! Мы были в Листвянке. Там такие холмы и красоты — новые виды, воздух, эмоции. Байкал — невероятный! Конечно, взяли кораблик и отправились в рейс, кормили чаек с борта, высаживались на берег и гуляли.

Эта поездка исполнила нашу мечту. Сложно куда-то просто так вырваться, но в Иркутске нас давно ждали, очень гостеприимно встретили. Классное начало нашего сибирского заезда.

Досье: Марина Бриз — лауреат премий «Золотой граммофон», телеканала RU.TV и двукратный – премии «Шансон года», исполнительница популярных песен «Поездами, самолетами», «Не трогай меня», «Лютики-ромашки», «Абонент счастлив».