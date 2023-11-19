Международный мужской день - 19 ноября. Сильные поздравления в прозе, стихах и смс

Имею множество причин,

Чтобы тебя сейчас поздравить.

Пришел к нам праздник — День мужчин.

День сильных, смелых и галантных.



Не потеряй свой редкий дар

Всегда быть ярким, настоящим.

Пусть не угаснет век пожар

Любви, доверия и счастья.



Хочу поздравить я тебя

Простыми, теплыми словами.

Пусть сохранит тебя судьба

От горя, бед, переживаний.

Сегодня день сильнейших мира,

Сегодня день мужчин, парней, ребят.

Мы вас сегодня поздравляем,

Все женщины «спасибо» говорят.



Вы — наша крепость и опора,

И нам никак нельзя без вас,

И даже если, вдруг, случится ссора,

Мы с вами миримся немедля в тот же час.



И хоть, порой, бываем мы несносны,

И обвиняем вас во всех грехах,

Поверьте, милые мужчины,

Без вас прожить не сможем мы никак!