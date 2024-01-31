Международный день ювелира — 31 января. Яркие поздравления в прозе, стихах и смс

Сегодня праздник отмечают

Все ювелиры мастера,

Я вас сердечно поздравляю,

Желаю мира и добра.



Пускай идеи не иссякнут

И будет в деле вдохновение,

Изделия пусть дарят ваши

Заказчикам лишь наслаждение.



Желаю, чтоб доход ваш рос,

В работе чтоб пришло признание,

Приносит радость пусть всегда

Вам ювелирное призвание.

Ты — мастер дела своего,

Работы руки не боятся,

Ты можешь вмиг из ничего

Все сделать, если постараться.

Браслеты, кольца, серьги ты

Такие делаешь умело,

Частичку этой красоты

Иметь бы каждая хотела.

В твой день желаю много лет

Еще нас радовать талантом,

Никто не знает твой секрет,

Ну только разве что брильянты!