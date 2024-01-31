Международный день ювелира — 31 января. Яркие поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем ювелира в прозе
Поздравлю с Днем ювелира. Пусть жизнь сверкает, как бриллиант, семья будет крепкой, как алмаз, жизнь яркой, как изумруд, мысли чистыми, как жемчуг, а любовь страстной, как гранат. Пусть глаза сверкают не только на солнце, а постоянно, отражая радость и счастье.
С профессиональным днем Вас, дорогие ювелиры! Ваша работа — дарить красоту. Желаю вдохновения, творческих успехов, радости, удачи, жизни насыщенной и яркой! Тогда плоды Вашего труда обязательно будут неповторимыми и подарят праздник очень многим.
С Днем ювелира, желаю утонченного вкуса, прекрасных эмоций, великолепных идей и пусть ваши мечты станут, действительностью. Желаю, чтобы энергия была только позитивной, и чтобы всё в жизни было хорошо!
Поздравления с Днем ювелира в стихах
Сегодня праздник отмечают
Все ювелиры мастера,
Я вас сердечно поздравляю,
Желаю мира и добра.
Пускай идеи не иссякнут
И будет в деле вдохновение,
Изделия пусть дарят ваши
Заказчикам лишь наслаждение.
Желаю, чтоб доход ваш рос,
В работе чтоб пришло признание,
Приносит радость пусть всегда
Вам ювелирное призвание.
Ты — мастер дела своего,
Работы руки не боятся,
Ты можешь вмиг из ничего
Все сделать, если постараться.
Браслеты, кольца, серьги ты
Такие делаешь умело,
Частичку этой красоты
Иметь бы каждая хотела.
В твой день желаю много лет
Еще нас радовать талантом,
Никто не знает твой секрет,
Ну только разве что брильянты!
С Днем ювелира поздравляю,
И зорких глаз тебе желаю,
Рук золотых, и чтоб без бед.
Всегда лишь красочных побед.
Чтоб горя были лишь мгновенья,
Чтоб получались украшенья,
И чтоб достаток был всегда
С тобой на долгие года.
Будь смел, ведь не в победе дело.
Всегда берись за труд умело.
Чтоб говорили все всегда:
«Ты ювелир? Вот это, да!»
Поздравления с Днем ювелира в смс
Тебе желаю в этот час
Всегда в гармонии жить с миром,
Сиять от счастья, как алмаз,
И быть отличным ювелиром!
Пусть ювелирная работа
Тебе приносит наслаждение!
Желаю крупного дохода
И неземного вдохновения!
Драгоценных дел ты мастер,
Превосходный ювелир,
Красота, изыск и роскошь, —
Главный твой ориентир.
В праздник твой я пожелаю
Вдохновения, удачи,
И от дела непременно
Максимальной лишь отдачи.
Ты в бриллиантах знаешь толк
И в дорогих металлах,
Желаю, чтоб достичь ты смог
Вершины пьедестала!
Чтоб гордый статус «ювелир»
Носило твоё имя,
И восхищался чтоб весь мир
Работами твоими!
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