Международный день прощения - 7 августа. Искренние пожелания в прозе, стихах и смс

Извинения в День прощения в прозе
С Прощеным воскресеньем! От чистого сердца прошу прощения за все слова и действия, которые могли тебя обидеть. Пускай в сердце царят покой и умиротворение. Желаю добра, крепкого здоровья, удачи и силы духа. Пусть новый день начнется с чистого листа, пусть не принесет обид и душевных ран.
Сегодня я прошу тебя простить меня за все плохое, что было между нами, за резкие слова и сердечные обиды. От души хочу пожелать тебе большого счастья, душевного тепла и взаимной любви. Путь в твоей жизни не будет слез и огорчений. Пусть в твоем сердце всегда горит огонек надежды и доброты.
Хочу от души попросить прощения за все: за грубость и недопонимание, за легкомысленность и глупые поступки, за плохое настроение и резкие слова. Прошу оставить все обиды в прошлом и продолжать свой жизненный путь с открытой душой и искренне любящим сердцем. Желаю, чтобы рядом всегда были любимые и близкие люди, чтобы в отношениях с ними царило доверие и взаимоуважение.
Извинения в День прощения в стихах
Прощенье нелегко просить,
Но все ж, прошу меня простить,
За слезы, грубость и печаль,
За сказанное невзначай,
За то, что сделано не так,
Серьезный грех или пустяк...
Прошу, обиды не таить,
Прошу, меня за все простить.
К чему друг друга осуждать,
Ведь Бог учил нас всех прощать!
Простим друг другу все обиды,
Оставим в прошлом их, друзья!
Забудьте ссоры, огорчения
Да злые, горькие слова.
Родных попросим о прощении,
А их самих в ответ простим.
Во всем сегодня повинимся,
Обиду в сердце не таим.
Красоты, любви, добра!
Радости, душевного тепла!
Успехов в честь святого дня!
Сегодня у всех попрошу я прощения
За фразы, поступки, мое поведение.
И если в душе вы обиду храните,
Прошу вас, обиду мне эту простите!
И пусть в этот день очищаются души,
Ведь сор никому в этой жизни не нужен.
Пускай все грехи отпускает нам Бог.
Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!
Извинения в День прощения в смс
Прошу прощенья я у всех,
С кем в жизни мы пересекались.
Хранить обиды — это грех.
Простите, если обижались.
Пускай улыбки и любовь
Сердца и души населяют,
А миром правит доброта.
Простите, я же всех прощаю.
Вы за все меня простите,
Если в чем моя вина.
И обиды не держите,
Ведь все это не со зла.
Будьте счастливы, здоровы,
Вам желаю я добра.
И в ответ хочу сказать,
Что прощаю Вас и я.
За все прощения прошу,
За все ошибки и проступки.
За то, что иногда грешу
И не иду я на уступки.
Плохое все прошу оставить,
Очистить душу от обид.
Печали в сторону отставить,
За все, что было, извинить.