Международный день прощения - 7 августа. Искренние пожелания в прозе, стихах и смс

Прощенье нелегко просить,

Но все ж, прошу меня простить,

За слезы, грубость и печаль,

За сказанное невзначай,

За то, что сделано не так,

Серьезный грех или пустяк...

Прошу, обиды не таить,

Прошу, меня за все простить.

К чему друг друга осуждать,

Ведь Бог учил нас всех прощать!

Простим друг другу все обиды,

Оставим в прошлом их, друзья!

Забудьте ссоры, огорчения

Да злые, горькие слова.

Родных попросим о прощении,

А их самих в ответ простим.

Во всем сегодня повинимся,

Обиду в сердце не таим.

Красоты, любви, добра!

Радости, душевного тепла!

Успехов в честь святого дня!