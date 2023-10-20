Международный день повара и другие интересные праздники, которые отмечают в мире 20 октября

Международный день повара
Праздник был учрежден в 2004 году Всемирной организацией шеф-поваров. Сегодня он отмечается более, чем в 70 странах мира. В этот день обычно проводятся конкурсы поварского искусства, мастер-классы, лекции, дегустации.
День пополнения запасов на зиму
20 октября обязательно оцените свои продовольственные запасы на зиму, а если нужно, пополните их овощами, фруктами, соленьями и вареньем.
День разрешения конфликта
Начиная с 2005 года, ежегодно в третий четверг октября проходит Международный день разрешения конфликтов. Его инициатором является Ассоциация по разрешению конфликтов (ACR). Цель праздника - продвижение концепции мирного разрешения конфликтов, таких как посредничество и арбитраж.
День анекдотических собраний
Во всемирный день анекдотических собраний у каждого из нас появляется официальный повод, чтобы собраться с друзьями и поделиться с ними смешными новостями, юмористическими историями, приключившимися с вами в течение последнего года.