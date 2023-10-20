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Жизнь

Международный день повара и другие интересные праздники, которые отмечают в мире 20 октября

День пополнения запасов на зиму, День разрешения конфликтов и другие необычные праздники, которые отмечают в мире сегодня.

Коты-повара от нейросети.
Коты-повара от нейросети.
t.me/DeepFaker

Международный день повара

Праздник был учрежден в 2004 году Всемирной организацией шеф-поваров. Сегодня он отмечается более, чем в 70 странах мира. В этот день обычно проводятся конкурсы поварского искусства, мастер-классы, лекции, дегустации.

Овощи, продукты, урожай.
Овощи, продукты, урожай.
pixabay.com/

День пополнения запасов на зиму

20 октября обязательно оцените свои продовольственные запасы на зиму, а если нужно, пополните их овощами, фруктами, соленьями и вареньем.

Ссора, конфликт, удушение.
Ссора, конфликт, удушение.
СС0

День разрешения конфликта

Начиная с 2005 года, ежегодно в третий четверг октября проходит Международный день разрешения конфликтов. Его инициатором является Ассоциация по разрешению конфликтов (ACR). Цель праздника - продвижение концепции мирного разрешения конфликтов, таких как посредничество и арбитраж.

Смех.
Смех.
unsplash.com

День анекдотических собраний

Во всемирный день анекдотических собраний у каждого из нас появляется официальный повод, чтобы собраться с друзьями и поделиться с ними смешными новостями, юмористическими историями, приключившимися с вами в течение последнего года.

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