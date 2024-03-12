Международный день планетариев — 12 марта. Космические поздравления в стихах и смс

«Ползать рожден, ты не можешь летать!», —

Какие-то люди сказали.

Позвольте! Могу помечтать,

И улететь в звездные дали.



Туда где Венера и Марс,

Туда где созвездия в танце

Создали блистательный вальс

В сияющем золотом глянце.



Не страшно мне будет упасть,

Мне крылья ветер подарит.

А коль я устану мечтать

Направлюсь тогда в планетарий!

Небо звездное, бесспорно,

Вызывает интерес,

Только стоит сил огромных

Долететь нам до небес.



А планет там разных сколько!

Невозможно сосчитать.

Обратиться чтоб к истокам —

В планетарий всем бежать.



Можно даже без билетов

Прикоснуться к небесам.

За возможность для нас эту

Благодарность мчится к вам!