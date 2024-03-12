12 марта
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Жизнь

Международный день планетариев — 12 марта. Космические поздравления в стихах и смс

День планетариев отмечают по всему миру во второе воскресение марта. Altapress.ru предлагает вам поздравить всех тех, кто ежедневно раскрывает нам безграничные тайны космоса.

Космос, миссия на Марс.
Космос, миссия на Марс.
pixabay.com

Поздравления с Днем планетариев в стихах

«Ползать рожден, ты не можешь летать!», —
Какие-то люди сказали.
Позвольте! Могу помечтать,
И улететь в звездные дали.

Туда где Венера и Марс,
Туда где созвездия в танце
Создали блистательный вальс
В сияющем золотом глянце.

Не страшно мне будет упасть,
Мне крылья ветер подарит.
А коль я устану мечтать
Направлюсь тогда в планетарий!

Небо звездное, бесспорно,
Вызывает интерес,
Только стоит сил огромных
Долететь нам до небес.

А планет там разных сколько!
Невозможно сосчитать.
Обратиться чтоб к истокам —
В планетарий всем бежать.

Можно даже без билетов
Прикоснуться к небесам.
За возможность для нас эту
Благодарность мчится к вам!

Макеты солнечной системы,
Макеты спутников, планет,
Все их движенье, перемены
На все найдете вы ответ.

Ведь планетарий это чудо!
Это великий внешний мир,
И ближе он для нас покуда
Нас планетарий окружил!

Космос.
Космос.
unsplash.com

Поздравления с Днем планетариев в смс

Микрокосмос — планетарий,
С праздником отличным!
Наблюдений и мечтаний
Всем под небом личным!

Если хочешь ты увидеть
Звезды, небо и планеты,
Отправляйся в планетарий,
Интересней места нету,
Планетарии сегодня
Отмечают праздник классный,
Обязательно придем мы
Посмотреть на вид прекрасный!

Планетарий — это чудо,
Это с космоса привет.
Планетариям желаю
Процветания, славных лет.

Посетителей пусть манит
Необъятный небосвод,
Звезды разум пусть туманят,
Водят яркий хоровод.

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