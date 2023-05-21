Международный день космоса. Вселенские поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем космоса в прозе
Поздравляю с Международным днем Космоса и хочу пожелать яркого света на твоей планете счастья, чудесных открытий и отсутствия черных дыр в твоей жизни. Пусть для тебя сияют звезды радости и пролетают кометы удачи.
Пусть все границы сотрутся, чтобы космос открыл свои тайны, а звезды чтобы указали путь верный. В Международный день Космоса счастье будет таким же космическим и бесконечным. Поздравляю от всей души!
Поздравляю с Международным днем Космоса. Пусть безграничными будут просторы твоего счастья, пусть галактика твоей души полна будет мечтаний и надежд, пусть Млечный Путь всегда укажет дорогу к успеху. Желаю быть яркой звездой, как Солнце, согревающей своим теплом сердца любимых людей.
Поздравления с Днем космоса в стихах
Безграничность, звезды и планеты,
Вдохновляют красотой своей,
Манит необузданность вся эта,
Остается лишь мечтать о ней.
Космос — мир, такой чудесный и далекий,
Космос — целое пространство грез,
Космос восхищает совершенством,
Окрыляет он величием в серьез.
И сегодня, в день волшебный, необъятный,
В Международный Космоса сей день,
Я желаю, мир чтоб был приятным,
Чтоб исчезла, грусти, злости тень.
Пространство космоса обширно, необъятно,
И до конца его нам не познать.
Но все умы хотят невероятно,
Детально эту сферу изучать.
С годами создаются телескопы,
Хранящие все больше мощностей.
И в ракетостроенье растёт опыт,
Чтоб к далям звёздным мчаться все быстрей.
Для многих космос — все еще загадка,
К которой интерес только растёт.
Пусть будет он изучен без остатка
И множество туристов привлечёт!
Человека привлекает высота,
И куда же заведет его мечта?
Мы День Космоса сегодня отмечаем,
Тайны все его узнать желаем!
Путь космического корабля далек,
Космосу мы посвящаем поздравок.
Пусть появятся повсюду космодромы,
Полетят ракеты к звездам незнакомым!
Поздравления с Днем космоса в смс
С днем космоса вас поздравляем,
Желаем ярких, синих звезд —
Полета в небо голубое,
Чтобы хорошее сбылось.
Ведь это чудо неземное,
Уметь летать на высоте —
День космонавтики сегодня,
Отметим мы по всей стране!
Поздравляю с Космическим днем
И желаю успехов во всем,
Пусть космические дали влекут,
А душа и сердце поют,
Пусть звезды радуют глаза
И только доброе даруют небеса.
Сколько в космосе чудес,
Неизученных доныне,
Рассекая ширь небес,
Космонавты мчат за ними.
Мелких множество планет
И чарующих галактик,
Даже миллиона лет
Ознакомиться не хватит!