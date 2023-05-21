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Международный день космоса. Вселенские поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день космоса отмечают 21 мая. Его учредили в 1998 году по указу американского космонавта Эндрю Томаса, который вещал прямо борта орбитальной станции «Мир». Altapress.ru подготовил космические поздравления в прозе, стихах и смс.

Парад планет. Космос
Парад планет. Космос
СС0

Поздравления с Днем космоса в прозе

Поздравляю с Международным днем Космоса и хочу пожелать яркого света на твоей планете счастья, чудесных открытий и отсутствия черных дыр в твоей жизни. Пусть для тебя сияют звезды радости и пролетают кометы удачи.

Пусть все границы сотрутся, чтобы космос открыл свои тайны, а звезды чтобы указали путь верный. В Международный день Космоса счастье будет таким же космическим и бесконечным. Поздравляю от всей души!

Поздравляю с Международным днем Космоса. Пусть безграничными будут просторы твоего счастья, пусть галактика твоей души полна будет мечтаний и надежд, пусть Млечный Путь всегда укажет дорогу к успеху. Желаю быть яркой звездой, как Солнце, согревающей своим теплом сердца любимых людей.

Космос.
Космос.
unsplash.com

Поздравления с Днем космоса в стихах

Безграничность, звезды и планеты,
Вдохновляют красотой своей,
Манит необузданность вся эта,
Остается лишь мечтать о ней.

Космос — мир, такой чудесный и далекий,
Космос — целое пространство грез,
Космос восхищает совершенством,
Окрыляет он величием в серьез.

И сегодня, в день волшебный, необъятный,
В Международный Космоса сей день,
Я желаю, мир чтоб был приятным,
Чтоб исчезла, грусти, злости тень.

Пространство космоса обширно, необъятно,
И до конца его нам не познать.
Но все умы хотят невероятно,
Детально эту сферу изучать.

С годами создаются телескопы,
Хранящие все больше мощностей.
И в ракетостроенье растёт опыт,
Чтоб к далям звёздным мчаться все быстрей.

Для многих космос — все еще загадка,
К которой интерес только растёт.
Пусть будет он изучен без остатка
И множество туристов привлечёт!

Человека привлекает высота,
И куда же заведет его мечта?
Мы День Космоса сегодня отмечаем,
Тайны все его узнать желаем!

Путь космического корабля далек,
Космосу мы посвящаем поздравок.
Пусть появятся повсюду космодромы,
Полетят ракеты к звездам незнакомым!

Космос, миссия на Марс.
Космос, миссия на Марс.
pixabay.com

Поздравления с Днем космоса в смс

С днем космоса вас поздравляем,
Желаем ярких, синих звезд —
Полета в небо голубое,
Чтобы хорошее сбылось.

Ведь это чудо неземное,
Уметь летать на высоте —
День космонавтики сегодня,
Отметим мы по всей стране!

Поздравляю с Космическим днем
И желаю успехов во всем,
Пусть космические дали влекут,
А душа и сердце поют,
Пусть звезды радуют глаза
И только доброе даруют небеса.

Сколько в космосе чудес,
Неизученных доныне,
Рассекая ширь небес,
Космонавты мчат за ними.

Мелких множество планет
И чарующих галактик,
Даже миллиона лет
Ознакомиться не хватит!

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