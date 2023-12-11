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Международный день гор - 11 декабря. История праздника

Международный день гор отмечают 11 декабря по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.

Горы, природа, снежные горы, летние горы, озеро.
Горы, природа, снежные горы, летние горы, озеро.
unsplash.com.

Учредили День гор в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, на которой приняли Повестку дня на XXI век. Тогда появилась 13 глава Повестки, которую озаглавили «Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие». Это стало вехой в истории развития горных районов.

Горы занимают практически одну четвертую поверхности суши. Они - заповедник для многих уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек Земли. В горных районах проживают 15% населения Земли - почти 1,1 млрд. людей. А также опосредовано благоприятно влияют на миллиарды проживающих у их подножья.

Горы, природа, снежные горы, летние горы.
Горы, природа, снежные горы, летние горы.
unsplash.com.

Но ухудшение состояния окружающей среды приводит к засухе, оползням, обвалам и другим стихийным бедствиям в горах. А обострение политической обстановки в горных регионах — к локальным войнам, распространению терроризма, росту числа беженцев, голоду и болезням. Все это становится причиной утраты уникального природного и человеческого потенциала горных регионов. Поэтому важно привлекать внимание мирового сообщества к этим проблемам для сохранения гор.

Повышенное внимание к роли гор подтолкнуло Генеральную Ассамблею объявить 2002 год Международным годом гор.

Горы, природа, снежные горы, летние горы.
Горы, природа, снежные горы, летние горы.
unsplash.com.

Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях: развлекательных, образовательных, благотворительных. Все для того, чтобы привлечь внимание к проблемам развития горных регионов планеты и необходимости оказания помощи их населению. В соответствующей резолюции отмечена особая актуальность действий, направленных на устойчивое развитие горных регионов.

Просветительские мероприятия, приуроченные к этому Дню, как правило, включают тематические книжные ярмарки, симпозиумы, лекции и семинары. Также проводят тематические занятия в школах. Общества любителей гор обычно проводят познавательно-развлекательные мероприятия на неделе, включающей 11 декабря.

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