Метели и гололед ожидают жителей Алтайского края 18 апреля

Погода 18 апреля совсем не весенняя. Алтайский гидрометцентр рассказал , что в регионе продолжается штормовое предупреждение с метелью, гололедом и сильным ветром до 22 м/с.

Погода в Алтайском крае 18 апреля

Температура от -3 до+2 градусов.

Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой мокрый снег. Также в регионе ожидают гололедные явления.

На трассах будет сильная гололедица.

Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с.

Погода в Барнауле 18 апреля

Температура от -1 до +1. Небольшой мокрый снег. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-западный, 7−12 м/с, порывы до 17 м/с.

Кстати, 17 апреля в Барнауле выпало очень много снега. Вот как это было:

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